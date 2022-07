Fenerbahçe condena cânticos dos adeptos por Putin

Eduardo Pedrosa Costa e Bernardo Monteiro Hoje às 16:25 Facebook

Aficionados do clube turco entoaram o nome do presidente russo durante a partida frente aos ucranianos do Dínamo Kiev.

O jogo entre o Fenerbahçe e o Dínamo Kiev teve um momento infeliz vindo diretamente das bancadas. Aos 57 minutos a formação turca sofreu o primeiro golo da partida e os adeptos afetos à equipa orientada por Jorge Jesus entoaram, em cântico, o nome de Vladimir Putin. Tudo terá começado no relvado, por altura do primeiro golo do emblema ucraniano (o Dínamo de Kiev venceu por 2-1, após prolongamento). Vitaliy Buyalskyy festejou na direção dos adeptos da equipa de Jorge Jesus com um gesto normalmente associado a um dos rivais do clube, o Besiktas. Na resposta a esta atitude, os adeptos do Fenerbahçe entoaram o nome de Vladimir Putin, primeiro apenas num canto do estádio, mas rapidamente o cântico se alastrou até às restantes bancadas.

O gesto caiu mal nas redes sociais, sendo visto como uma afronta para com os ucranianos, que foram invadidos pela Rússia desde finais de fevereiro. O Fenerbahçe emitiu um comunicado onde expressa o repúdio para com o acontecimento.

"Esses cânticos não representam o nosso clube e não refletem a nossa postura institucional. Tomamos sempre o cuidado de consciencializar sobre as questões sociais e humanitárias, tanto no nosso país como no mundo. Contribuímos com ajuda para a Ucrânia, fizemos um amigável com o Shakhtar Donetsk com o lema "Futebol pela Paz" e recebemo-los na Turquia por uns dias. A nossa posição sobre esta questão é clara desde o primeiro dia", pode ler-se.

A UEFA vai abrir uma investigação relativamente ao comportamento dos adeptos do Fenerbahçe. "Um inspetor da Ética e Disciplina da UEFA vai conduzir uma investigação disciplinar sobre alegado mau comportamento de adeptos do Fenerbahçe durante o jogo entre Fenerbahçe e Dínamo de Kiev, jogado a 27 de julho de 2022 em Istambul, na Turquia", refere a UEFA, em nota oficial.