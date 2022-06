Fenerbahçe confirma acordo com o Santa Clara por Lincoln

JN Hoje às 16:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio brasileiro, de 23 anos, terá ainda que cumprir os habituais exames médicos antes de rubricar contrato com o clube de Istambul.

O Fenerbahçe confirmou ter chegado a acordo com a SAD do Santa Clara para a contratação de Lincoln, que vai render cerca de 3,5 milhões de euros aos açorianos.

A Direção do Santa Clara, liderada por Ricardo Pacheco, votou contra a transferência do médio brasileiro, negociada pela SAD, por entender que a mesma "não salvaguarda" os interesses do clube, mas o negócio ficou fechado hoje.

Depois de três temporadas nos Açores, Lincoln muda-se para o Fenerbahçe, onde será orientado pelo técnico português Jorge Jesus.

A assinatura do contrato com o emblema turco está apenas dependente dos exames médicos, que o médio ainda terá de realizar.