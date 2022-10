Fenerbahçe de Jesus empata após estar a perder por 3-0

A equipa turca foi surpreendida pelo Rennes que, aos 30 minutos, já vencia por três golos de diferença em Istambul. No entanto, o Fenerbahçe não desistiu e, no assalto final, garantiu um empate que permite à equipa de Jorge Jesus manter o primeiro lugar do Grupo B da Liga Europa.

Depois do início infernal da equipa francesa, Ener Valencia reduziu ainda antes do intervalo, mas os adeptos turcos tiveram de sofrer até aos últimos minutos da partida. Sajc fez o 2-3 aos 82m e, aos 88m, Mor estabeleceu o resultado final, após assistência do português Miguel Crespo.

Fenerbahçe e Rennes já estavam apurados para a próxima fase da Liga Europa, mas ainda continua por decidir o primeiro lugar do grupo, que dá acesso direto aos oitavos de final, enquanto o segundo classificado terá de disputar um play-off frente a uma equipa repescada da Liga dos Campeões.

Na última jornada, a equipa de Jesus joga no terreno do Dínamo de Kiev, onde terá de fazer o mesmo resultado que o Rennes frente ao AEK Larnaca para sentenciar o primeiro posto.

No Grupo A, e entre os jogos da Liga Europa que se disputaram na tarde desta quinta-feira, destaque para a vitória do PSV Eindhoven frente ao Arsenal - Fábio Vieira foi titular nos londrinos -, que confirmou o apuramento dos neerlandeses. Ainda assim, o Arsenal mantém o comando do grupo, com mais dois pontos que o PSV.