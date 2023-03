Fenerbahçe de Jesus vence e põe pressão no líder Galatasaray

JN/Agências Hoje às 19:17 Facebook

O Fenerbahçe venceu, este sábado, fora, o Kayserispor, por 2-1, na 24.ª jornada da Liga turca, com a formação treinada pelo português Jorge Jesus a ficar a três pontos do líder Galatasaray, que tem menos um jogo.

O goleador equatoriano Enner Valência, que já leva 23 golos em 20 jogos nesta temporada em todas as competições ao serviço do Fenerbahçe, abriu o marcador aos 6 minutos, e, já na segunda parte, Ferdi Kadioglu ampliou a vantagem do emblema de Istambul.

O melhor que a equipa da casa conseguiu foi reduzir, aos 90+6, por intermédio de Arif Kocaman, mas os três pontos foram para o Fenerbahçe, que soma agora 51 pontos e ocupa o segundo posto, enquanto o Kayserispor é sétimo com 35.

Os portugueses Miguel Crespo (Fenerbahçe), Miguel Cardoso e Carlos Mané (Kayserispor) foram todos titulares neste encontro da Superliga turca.