Fenerbahçe de Jorge Jesus derrotado pela primeira vez no campeonato turco

O Fenerbahçe, comandado pelo português Jorge Jesus foi, esta segunda-feira, derrotado pela primeira vez na Liga turca na deslocação a Konya (1-0), em jogo da quarta jornada, que terminou com uma expulsão para cada lado.

Com o médio luso Miguel Crespo entre o suplentes e Bruma fora da ficha de jogo, o conjunto de Istambul viu o avançado equatoriano Enner Valencia receber ordem de expulsão logo à passagem do minuto 22, mas conseguiu aguentar-se no jogo, com os locais a ficarem igualmente reduzidos a 10 elementos, face ao segundo amarelo exibido a Adil Demirbag (54).

O único tento da partida aconteceu pouco depois, por Demir, aos 66 minutos, revelando-se suficiente para o Konyaspor, com Bruno Paz no banco, somar o segundo triunfo seguido.

Com este resultado, os anfitriões ascenderam ao terceiro posto, com oito pontos, a um do Adana Demirspor (segundo) e dois do líder Gaziantep, enquanto o Fenerbahçe é quarto, com sete.