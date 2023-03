Fenerbahçe, de Jorge Jesus, vence a aproxima-se do topo da liga turca

JN/Agências Hoje às 19:17 Facebook

Com o triunfo sobre o Alanyaspor, o Fenerbahçe reduz para seis pontos o atraso em relação ao Galatasaray, que também tem mais um jogo disputado.

O Fenerbahçe, comandado por Jorge Jesus, está relançado na luta pelo título de campeão da Turquia, já que venceu na 26.ª jornada, este domingo, o Alanyaspor, aproveitando a derrota do líder Galatasaray.

Com a vitória por 3-1 , o Fenerbahçe passa a somar 54 pontos e fica a seis do Galatasaray, derrotado na sexta-feira pelo Konyaspor, por 2-1, sendo que conta menos um jogo disputado do que o rival de Istambul.

A vitória dos pupilos de Jorge Jesus, que foi expulso na segunda parte, foi tudo menos fácil, já que estiveram em desvantagem durante muito tempo, após o golo inaugural do grego Koulouris, aos quatro minutos, a passe do português Ivan Cavaleiro.

O equatoriano Enner Valencia "bisou" para a equipa visitante, com golos aos 65 e 85, ambos de grande penalidade. Aos 90+2 minutos, Emre Mor confirmou o triunfo da equipa de Jorge Jesus.

Pelo Alanyaspor jogaram a titulares os portugueses Ivan Cavaleiro e Candeias, substituídos aos 81 minutos, ocasião em que entrou para jogo Pedro Pereira.