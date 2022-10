Fenerbahçe de Jorge Jesus vence com goleada e destaca-se no campeonato

O Fenerbahçe de Jorge Jesus está em grande forma no campeonato da Turquia: goleou este domingo o Istanbulspor por 5-2 e é líder isolado da prova com menos um jogo.

A vida de Jorge Jesus vai de vento em popa na Turquia. O Fenerbahçe goleou este domingo Istanbulspor por 5-2 para cimentar ainda mais a liderança no campeonato turco. Com menos um jogo, conjunto soma 26 pontos, mais três que o segundo classificado Adana Demirspor e é o melhor ataque da Liga turca com 34 golos marcados em 11 jogos. O "Fener" está também há sete jornadas consecutivas sem perder.

Já na Liga Europa, o Fenerbahçe apurou-se para a fase a eliminar na passada quinta-feira, com um empate a três golos frente ao Rennes.