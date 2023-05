Fenerbahçe, de Jorge Jesus, vence e mantém-se na perseguição ao Galatasaray

JN/Agências Hoje às 21:02 Facebook

O Fernerbahçe, comandado pelo português Jorge Jesus, venceu, esta quinta-feira, na receção ao Trabzonspor (3-1), para a 34.ª jornada da Liga turca de futebol, e mantém-se na perseguição ao líder Galatasaray.

No Sukru Saracoglu Stadium, o conjunto de Istambul começou a construir o triunfo à passagem do minuto 11, quando o belga Bayshuyi inaugurou o marcador, que voltaria a mexer apenas no segundo tempo, graças aos remates certeiros do brasileiro Luan Peres (58) e do equatoriano Valencia (71).

O tento de honra do conjunto de Trabzon foi apontado por Trezeguet (79), da marca do castigo máximo, instantes antes do luso Miguel Crespo entrar no lado anfitrião.

Com este triunfo, o Fenerbahçe passa a somar 71 pontos, no segundo lugar, juntamente com o Besiktas, terceiro, com mais um jogo disputado, contra os 76 do líder Galatasaray.