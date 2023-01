Fenerbahçe de Jorge Jesus vence último da Liga turca graças a um autogolo

JN/Agências Hoje às 19:47 Facebook

O Fenerbahçe, treinado pelo português Jorge Jesus, venceu, esta segunda-feira, no reduto do lanterna-vermelha Umraniyespor (2-1), para a 20.ª jornada do campeonato turco, e mantém-se a quatro pontos do líder Galatasaray.

Depois de um primeiro tempo sem golos, foi já na reta final do encontro que o internacional belga Batshuayi, aos 73 minutos, inaugurou o marcador, que voltou a mexer pouco depois, quando Umut Nayir restabeleceu a igualdade, aos 78.

Já quando o empate parecia ser o desfecho mais certo, um golo na própria baliza da autoria do croata Glumac (89) deu o triunfo aos visitantes.

O luso Miguel Crespo foi titular na equipa de Jorge Jesus, enquanto o compatriota Bruma não constou na ficha de jogo.

Com este triunfo, o Fenerbahçe passa a somar 41 pontos, no segundo posto, contra os 45 do líder isolado Galatasaray. Já o Umraniyespor continua na cauda da tabela, com 14.