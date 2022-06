Fenerbahçe e Galatasaray de olho em Diogo Leite

JN Hoje às 19:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A Imprensa da Turquia avança, esta quarta-feira, que os dois clubes de Istambul estão atentos à situação do defesa central Diogo Leite que, após uma época de empréstimo ao Braga, está de volta ao F. C. Porto, mas sem garantias de fazer parte do plantel que está a ser preparado por Sérgio Conceição para 2022/23.

Os minhotos tinham uma opção de compra do passe do internacional sub-21, por 12 milhões de euros, mas optaram por não a acionar, pelo que Diogo Leite tem o futuro em aberto e a SAD dos dragões está a estudar todas as possibilidades.

Para já, o Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, e o Galatasaray estão interessados e a preferência de ambos os clubes é tentar um empréstimo junto do F. C. Porto que, segundos os jornais turcos, está mais inclinado para transferir o defesa, pedindo um valor a rondar os sete milhões de euros.