Fenerbahçe exerce direito de opção e contrata Bruma em definitivo

O Fenerbahçe contratou o futebolista internacional português Bruma ao ​​​​​​​PSV Eindhoven, que tinha emprestado o avançado à equipa treinada por Jorge Jesus no início da época 2022/23, anunciou hoje o vice-comandante da Liga turca.

O clube de Istambul, no qual alinha o médio português Miguel Crespo, informou nas redes sociais oficiais ter exercido o direito contratual que lhe permitia contratar de forma definitiva Bruma, de 28 anos, sem revelar a duração do contrato, nem o valor da transferência.

O avançado, que tem nove internacionalizações e um golo marcado por Portugal, não tem sido uma primeira escolha do compatriota Jorge Jesus, que também assumiu o comando técnico do Fenerbahçe no início desta temporada, tendo disputado apenas cinco jogos, sem marcar qualquer golo.

Após ter efetuado a formação no Sporting, a primeira experiência de Bruma no estrangeiro foi, precisamente, na Turquia, em representação do Galatasaray, tendo também passado por Espanha (Real Sociedad), Alemanha (Leipzig), Países Baixos (PSV Eindhoven) e Grécia (Olympiacos).

O Fenerbahçe é o atual segundo classificado do campeonato turco, com menos quatro pontos do que o rival e líder Galatasaray, à entrada para a 20.ª jornada, de um total de 38.