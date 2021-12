Fenerbahce rescinde com Vítor Pereira

JN Hoje às 19:00 Facebook

Fenerbahce anunciou, esta segunda-feira, a rescisão com Vítor Pereira. Foi a segunda passagem do treinador português pelo emblema de Istambul.

"Chegou-se a um acordo com o nosso técnico, Vítor Pereira, para a rescisão do seu contrato e os nossos caminhos separam-se. Gostaríamos de agradecer-lhe pelos seus esforços e trabalho até agora e desejar-lhe sucesso para o futuro da carreira", pode ler-se no comunicado do Fenerbahce.

Vítor Pereira despede-se do emblema de Istambul após 25 jogos, tendo somado 11 vitórias, sete empates e outras tantas derrotas.