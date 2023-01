Fenerbhaçe de Jorge Jesus vence e recupera liderança provisória da Liga turca

JN/Agências Hoje às 20:27 Facebook

O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, venceu, esta terça-feira, em casa do Antalyaspor 2-1, em jogo da 17.ª jornada da Liga turca, que terminou com um lance polémico que daria o 2-2, e recuperou, provisoriamente, a liderança.

A equipa da casa, que luta pela manutenção, adiantou-se no marcador aos 14 minutos, pelo avançado norte-americano Haji Wright, a finalizar de cabeça um cruzamento perfeito, mas o Fenerbahçe deu a volta ao resultado na segunda parte, graças a um bis do internacional belga Michy Batshuayi.

A reviravolta iniciou-se aos 55 minutos, quando Batshuayi colocou a bola no fundo das redes com um remate de cabeça, na pequena área, a aproveitar um ressalto, e consumou-se aos 62, pelo mesmo jogador, na cobrança de uma grande penalidade.

A partida não chegaria ao fim sem um lance polémico, aos 90+9 minutos, quando o médio brasileiro Fernando fez o 2-2, com uma bomba de fora da área, mas o fiscal de linha levantou a bandeirola, suscitando logo reações dos jogadores da casa.

Com efeito, há um fora de jogo posicional de um jogador do Antalyaspor, no início da jogada, mas este, que se encontrava no corredor central, não teve qualquer ação no lance, uma vez que a bola foi lançada para um colega seu, no flanco esquerdo, na sequência do qual ocorre um alívio de cabeça de um defesa do Fenerbahçe e o remate potente e certeiro de Fernando.

O árbitro Kadir Saglam ainda aguardou pela comunicação do videoárbitro, mas a decisão não foi alterada, o que deu origem a vários protestos dos jogadores do Antalyaspor.

Com esta vitória, a equipa de Jorge Jesus retomou, provisoriamente, a liderança do campeonato, com 35 pontos, mas o Galatasaray, no qual alinha o internacional luso Sérgio Oliveira, que é segundo, com 33, pode voltar ao topo da tabela, caso vença na quarta-feira na receção ao Ankaragucu.

O Basaksehir segue em terceiro, com 30 pontos, e o Adana Demirspor, em quarto, com 27, enquanto o Antalyaspor é o 14º classificado, com 16.