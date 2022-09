Fenómeno Diogo Ribeiro aponta ao ouro olímpico

Eduardo Pedrosa Costa e João Pedro Campos Hoje às 13:27 Facebook

Aos 17 anos, o talento inato abre porta a futuro brilhante. "Michael Phelps português" confessa sonhos e técnicos destacam maturidade.

Chegou ao topo do Mundo na categoria júnior, com três medalhas de ouro no Peru, e tem o céu como limite. A convicção é de Diogo Ribeiro, que, ao JN, reconhece que o sucesso nos Jogos Olímpicos, em Paris 2024, é uma meta viável. Em agosto, o novo prodígio da natação conquistou o bronze, nos Europeus absolutos, em Roma. "Acredito que se o trabalho for bem feito, a medalha olímpica irá acontecer. É preciso trabalhar bastante para atingir o sonho", começa por dizer o novo fenómeno da natação portuguesa e já apelidado, por muitos, como o "Michael Phelps" português.

Em 2021, um acidente de mota ameaçou a carreira ao nadador, natural de Coimbra. A adversidade foi superada e serve de motivação para o presente. "Foquei-me no que queria para a vida e dediquei 100% do tempo à modalidade que tanto amo. Saber que consegui ultrapassar algo que, na altura, parecia impossível deu-me forças para seguir em frente", explica.