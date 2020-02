Fenómeno Haaland. O maior goleador da Europa tem 19 anos

João Pedro Rocha Hoje às 17:51 Facebook

Não há nenhum jogador com mais golos que Erling Haaland na Europa e o norueguês está nas bocas do mundo pela quantidade de recordes batidos.

Está a crescer um monstro na Alemanha que não pára de marcar golos e bater recordes ao serviço do novo clube. Erling Braut Haaland é um norueguês de apenas 19 anos, que mais parecem 29, devido à frieza demonstrada em frente à baliza, sem acusar pressão na hora de bater o guarda-redes. Como o apelidam na imprensa internacional, é um fenómeno que tem chamado a atenção de qualquer adepto de futebol pelos números realizados.

Foi contratado na época passada pelo Red Bull Salzburg ao Molde, e a sua estadia na Áustria foi curta, depois de ter despertado interesse dos tubarões europeus. Com apenas 19 anos, era um dos jogadores mais procurados antes da transferência para os alemães do Borussia Dortmund, vista como uma grande escolha por muitos, por alinhar num clube que lhe possa dar oportunidades para brilhar e se identifique com o seu estilo de jogo.

A contratação foi uma jogada de mestre por parte da "Yellow Submarine", tendo em conta a quantidade de golos marcados pelo avançado. E da maneira como o mercado está inflacionado, 20 milhões de euros é um número aceitável para uma promessa de 19 anos como Haaland.

Desde que é jogador do Borussia Dortmund, Erling Haaland precisa de apenas 22 minutos para fazer um golo, sendo o jogador com o melhor registo desde a transferência. É também o maior goleador do continente europeu esta temporada, com um total de 36 golos marcados em todas as competições. Juntando os golos dos campeonatos austríaco e alemão, são 23, ficando atrás de Ciro Immobile da Lazio, com 25.

Haaland tem oito golos em oito remates à baliza pelo Dortmund Foto: EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Na corrida para a Bota de Ouro, prémio que distingue o melhor marcador dos campeonatos europeus, Haaland encontra-se em quarto porque os multiplicadores são duplicados nas principais ligas, enquanto na Áustria, por exemplo, os seus golos marcados se multiplicam por 1,5. Neste momento, tem 38 pontos, atrás dos 40 de Werner, 44 de Lewandowski e 50 de Immobile. Se os golos valessem duas vezes, estaria em segundo lugar nesta lista.

Ao serviço do Salzburgo, esta temporada marcou 28 golos em 22 jogos, o que resulta numa média superior a um golo por jogo. Além disso, não marcou apenas nas competições internas austríacas como contribuiu para uma campanha positiva do clube na Liga dos Campeões, que quase se classificou para os oitavos da competição. Haaland foi o segundo melhor marcador da fase de grupos da prova, com oito golos em seis jogos realizados. Destaque para os oitavos-de-final da competição, visto que o norueguês vai entrar em campo, mas desta feita com a camisola do Dortmund. Os alemães têm o Paris Saint-Germain como adversário na fase seguinte.

Enquanto jogador dos alemães, tem surpreendido o mundo com a aptidão para faturar. Já são oito tentos em quatro jogos realizados pelo clube, tendo sido o primeiro jogador a fazê-lo na Bundesliga.

O dado mais fascinante é que só foi titular em apenas uma dessas partidas, e mesmo nessa não fez os 90 minutos completos. Na primeira, jogou apenas 35 minutos e fez um "hat-trick", garantindo a vitória à equipa. Na seguinte, jogou 26 minutos e somou os últimos dois golos da goleada por cinco bolas a zero. No terceiro encontro, foi titular e jogou 76 minutos e como era de esperar... Mais dois para a sua conta! Esta terça-feira, fez a sua estreia na Taça da Alemanha, que resultou em eliminação do clube. Mesmo assim, Haaland entrou ao intervalo para ajudar a equipa da desvantagem e ainda reduziu para o 2-1, o que não foi suficiente, visto que o conjunto orientado por Lucien Favre viria a perder por 3-2.