Fernanda Ribeiro lamenta "guerrinha" e pede a Évora e Pichardo que conversem

A campeã olímpica dos dez mil metros Fernanda Ribeiro lamentou, esta tarde, a "guerrinha" entre Nelson Évora e Pedro Pablo Pichardo.

Após vários dias marcados por várias trocas de palavras azedas entre os dois atletas olímpicos e triplo salto, Fernanda Ribeiro explicou ao JN que esta discussão "não leva a lado nenhum".

"São dois campeões olímpicos que fizeram muito por Portugal e esta guerrinha não tem assunto. Espero que os dois se sentem, conversem e acabem com esta guerra porque isto não faz parte do desporto. Não é desporto. Lamento muito o que se está a passar", disse Fernanda Ribeiro ao JN, à margem da apresentação da 2ª edição da Meia Maratona Douro Verde.

A prova vai decorrer em Baião, com o percurso a estender-se pelos concelhos vizinhos de Cinfães e Marco de Canaveses. Fernanda Ribeiro apadrinha a realização da prova que vai para as estradas marginais ao rio Douro a 26 de março numa organização do Clube Náutico Ribadouro, em conjunto com a Eventsport e a Portocargo Runners com o apoio dos municípios de Baião e Cinfães.