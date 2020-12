Fernandinho: "Pressionam os árbitros e parece que precisam de uma ambulância"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:35 Facebook

No rescaldo do empate (0-0) frente ao Manchester City, o médio brasileiro deixou duras críticas aos jogadores do clube azul e branco.

"Foi um jogo complicado contra uma equipa com um estilo único de jogar: pressionam os árbitros, caem em todas as faltas e parece que precisam de chamar a ambulância. Foi um jogo difícil como são todos na Champions", atirou Fernandinho, considerando que os minutos disputados esta terça-feira "dão confiança".

"O Pep Guardiola procura sempre fazer uma rotação e dar a oportunidade a todos. Os que jogaram hoje são os que têm menos minutos e sem dúvida nenhuma é bom para um jogador ganhar confiança e sentir-se importante. Objetivos? Não sabemos onde podemos chegar. O objetivo era terminar o grupo na liderança e depois vamos ver o que vai acontecer. Cada jogo tem a sua história e temos de nos preparar bem para a fase seguinte", concluiu.

O F. C. Porto empatou (0-0), esta terça-feira, frente ao Manchester City e garantiu um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões pela 12.ª vez na história.