Fernando Alonso só decide o futuro depois do verão

Também de quarentena, o piloto Fernando Alonso tem usado as redes sociais para estar em comunicação com os fãs. Desta vez, aproveitou para falar do futuro e fazer algumas revelações.

Fernando Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1, disse, na rede social Instagram que, neste momento, não tenciona pensar em corridas. "A IndyCar e a Indy500 publicaram as novas datas, mas até que tudo acabe, não tenho muito desejo de lutar ou pensar em colocar o capacete de novo".

Ainda sobre o futuro, o piloto espanhol fez questão de deixar tudo em aberto. "Vou decidir depois do verão. Tudo foi adiado, incluindo as novas regras da Fórmula 1. Também tenho que ver se farei ou não o Dakar no próximo ano. Se não for no próximo ano, farei novamente mais tarde", concluiu.