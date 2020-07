Fernando Alonso vai regressar à Fórmula 1 em 2021

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 13:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O anúncio foi feito pela Renault, num comunicado de imprensa publicado esta quarta-feira. O piloto espanhol de 38 anos sai assim da reforma para assinar um contrato de dois anos com a marca francesa.

Depois de ter abandonado a Fórmula 1 em 2018, referindo que já não era uma opção atrativa para ele, Fernando Alonso está de volta à pista e com a equipa em que teve tanto sucesso. A saída de Daniel Ricciardo para a McLaren potenciou o regresso pela terceira vez à Renault.

"A Renault é a minha família, as minhas melhores memórias na Fórmula 1 com os meus dois campeonatos do mundo, mas agora olho para o futuro. É com orgulho e emoção que regresso à equipa que me deu uma chance de começar a minha carreira e agora me dá a oportunidade de regressar ao mais alto nível", referiu Alonso, no comunicado da Renault.

Alo

nso será companheiro de Esteban Ocon, piloto francês de apenas 23 anos. Esta é uma parceria que interessa à Renault, visto que o objetivo é "construir uma equipa em torno de dois pilotos complementares, combinando experiência e juventude, e juntar os seus valores e talento ao serviço deste projeto", pode ler-se no comunicado.

Fernando Alo

nso foi campeão mundial de Fórmula 1 pela Renault em 2005 e 2006. Ao todo, venceu 37 Grandes Prémios e esteve no pódio 97 vezes.