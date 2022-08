Fernando Chalana: Mágico 10 dentro e fora do campo

Nasceu no dia 10 de fevereiro de 1959 e morreu esta quarta-feira. Vestiu a camisola 10 pelo clube do coração e quando fez 60 anos o Benfica ganhou 10-0 ao Nacional. Chalana era mágico, altruísta e quase imparável no um para um. O "pequeno genial" encantou nos relvados e viveu uma história de amor com o Benfica, tendo sido um dos criativos mais marcantes das décadas de 1970 e 1980. O futebol português está de luto.

Quem teve a sorte de o ver jogar garante que era de encher o olho. Quem já não teve conhecia na mesma o nome de Fernando Chalana e o impacto que teve não só no Benfica como no futebol português. Assim são as lendas: marcam pequenos e graúdos e várias gerações mesmo quando já penduraram as chuteiras. Hoje, o futebol português ficou de luto com a morte do "pequeno genial" como assim era conhecido. Chalana deixou-nos durante esta madrugada, com 63 anos, e quem o conhecia garante que todos ficámos mais pobres já que, além de um talento como poucos, era dono de um altruísmo raro nos dias de hoje.

Fernando Chalana nasceu a 10 de fevereiro de 1959, no Barreiro, fez parte da formação no Barreirense e alinhou pela primeira vez no clube encarnado em março de 1976, poucos dias após ter completado 17 anos. "Até àquela data, nunca ninguém tão jovem havia atuado na 1.ª Divisão portuguesa", escreve o Benfica.