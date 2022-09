Fernando Gomes congratula Sporting e elogia fair play do Benfica

JN Ontem às 23:47 Facebook

Presidente da Federação Portuguesa de Futebol deu os parabéns aos leões pela conquista da Supertaça de futsal, elogiando ainda ato de fair play da equipa médica do Benfica.

Através de uma mensagem na página da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, presidente do organismo, felicitou o Sporting pela conquista da Supertaça de futsal este domingo, com vitória nas grandes penalidades sobre o Benfica.

"Felicito o Sporting Clube Portugal pela vitória na emocionante decisão da Supertaça de futsal. Em mais um grande espetáculo da modalidade, o Sporting conquistou o seu 11.º título nesta prova, ao vencer o Benfica em mais um jogo vibrante e com incerteza quanto ao seu desfecho até ao último momento. Envio assim os meus parabéns aos atletas, equipa técnica, staff e Direção do Sporting por mais esta vitória", pode ler-se.

Além disso, o presidente da FPF deixou ainda elogios à postura do Benfica, recordando o momento que valeu cartão branco à equipa médica do Benfica, quando auxiliou na assistência a um jogador leonino. "Louvo ainda o Benfica pelo valoroso desempenho e por ter, como o Sporting, prestigiado mais uma vez o futsal e o desporto nacionais. Sublinho igualmente o ato de fair-play a que assistimos e que muito justamente valeu ao fisioterapeuta do Benfica o cartão branco. Finalmente, agradeço à Camara Municipal de Matosinhos o apoio na organização desta Supertaça."