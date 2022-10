Fernando Gomes considera "pouco provável" a venda de parte da SAD do F. C. Porto

José Pedro Gomes Hoje às 14:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Administrador foi confortando com a recente aquisição de quase 22 % da SAD do Sporting de Braga por uma empresa do dono do Paris Saint-Germain e considerou que tal seria difícil de acontecer no F. C. Porto

Fernando Gomes, administrador do F. C. Porto, considerou "pouco provável" a alienação de uma parte significativa do capital social SAD dos dragões a investidores externos, nomeadamente estrangeiros, como aconteceu no Sporting de Braga.

"Não é provável, nem fácil, isso acontecer no F. C. Porto, porque a composição acionista da nossa SAD é muito diferente da do Sporting de Braga. O clube tem uma maioria de 75% da SAD e só com o consentimento da administração e da assembleia-geral seria possível esse valor diminuir", disse Fernando Gomes.

PUB

O administrador reconheceu, no entanto, que seria possível alguém comprar no mercado algumas participações, que estão em posse de investidores mais pequenos, mas lembrou que a fatia mais significativa pertence aos irmãos Joaquim e António Oliveira, que, juntando as suas participações separadas, detêm apenas 11,5% do capital social da SAD azul e branca.

"Sporting de Braga não tem a maioria do capital social da sua SAD, e o F. C. Porto tem uma maioria absoluta. Qualquer venda de participações mais pequenas seria inconsequente na gestão da nossa sociedade. É pouco provável que aconteça, a menos que algum dia seja essa a vontade determinada pela administração e pelos sócios", completou Fernando Gomes.

O dirigente abordou, ainda, a questão da venda dos direitos do "naming" do estádio, apontando que essa é uma opção que ainda está "em cima da mesa".

"Tínhamos um acordo assinado, que na altura da pandemia acabou por ser suspenso, pela inexistência de público no estádios, e não foi renovado. Continuamos à procura de parceiros, temos algumas hipóteses, e é provável que venha acontecer, o que será importante para o equilíbrios das contas", partilhou o administrador da SAD do F. C. Porto.