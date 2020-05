Fernando Gomes convida Fontela Gomes para novo mandato no Conselho de Arbitragem

Nuno Barbosa Hoje às 14:45 Facebook

José Fontelas Gomes foi convidado por Fernando Gomes a recandidatar-se ao cargo de presidente do Conselho de Arbitragem (CA), apurou o JN junto de fonte da candidatura do atual líder da Federação Portuguesa de Futebol.

Depois do trabalho que realizou nos últimos quatro anos, Fernando Gomes entendeu que deveria manter a confiança no presidente do CA. Fontelas Gomes chegou a este cargo em 2016, substituindo Vítor Pereira.

Recorde-se que no Conselho de Disciplina, aí sim, haverá mudanças, com Cláudia Santos a ocupar o cargo que, até então, pertenceu a José Manuel Meirim, que passará, por sua vez, a assessor jurídico.

As eleições na FPF estavam inicialmente previstas para junho, mas devido à pandemia ainda não têm data marcada.