Fernando Gomes e Fernando Santos recordam talento de Maradona

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol e o selecionador Nacional também manifestaram pesar, esta quarta-feira, pelo falecimento de Maradona.

"Foi com grande tristeza que tomei conhecimento da morte de Maradona, uma lenda do futebol mundial e um ídolo para milhões de adeptos espalhados por todo o mundo. Na nossa memória perdurarão momentos tão mágicos como a jogada em que, no Mundial do México, fintou quase toda a seleção inglesa ou, no mesmo jogo, marcou um golo com "a mão de Deus". Deixa-nos lembranças de pura emoção e também uma enorme dívida de gratidão pelos seu legado de incomparável talento e paixão pelo futebol", afirmou Fernando Gomes, em declarações ao site oficial da FPF.

E o presidente do organismo que gere o futebol português prosseguiu: "Envio em nome do futebol português uma palavra sentida de condolências à Federação Argentina de Futebol (AFA). Todo o mundo do futebol fica de luto com a partida de El Pibe".

Por seu lado, Fernando Santos, salientou que o "desaparecimento de Maradona é uma ferida enorme que se abre para todo o futebol mundial", recordando-o como "um jogador lendário e de um talento ímpar".

"Encontrei-me várias vezes com ele e, fruto de todas as incidências desportivas e não desportivas da sua vida, tinha uma personalidade única e marcante. Grande jogador de futebol, foi igualmente um dos maiores divulgadores da modalidade que tanto amamos. Descanse em paz", completou o treinador da seleção nacional.