Fernando Gomes e Pedro Proença na homenagem a Neno

O estádio do V. Guimarães irá ter um mural dedicado ao antigo guarda-redes.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, estarão presentes amanhã (18.30), no estádio D. Afonso Henriques, na inauguração do mural que visa eternizar a memória de Neno.

Através de um grafiti de grandes dimensões numa das paredes do palco dos minhotos, da autoria do artista visual Guel Do It, a obra pretende perpetuar a imagem do antigo internacional português que, na Cidade-Berço, foi jogador, treinador e dirigente.

Numa organização do clube e da Comissão do Centenário, a direção liderada por Miguel Pinto Lisboa e o plantel principal também marcarão presença na cerimónia, num dia em que outras figuras ligadas ao clube e ao desporto nacional também estarão presentes na homenagem a Neno, falecido a 10 de junho de 2021 e que amanhã, dia 27 de janeiro, completaria 60 anos.