Fernando Gomes e Roberto Martinez em iniciativa de intervenção social no Santa Maria

O presidente da FPF, Fernando Gomes, e o selecionador nacional Roberto Martínez, juntamente com João Vieira Pinto, diretor da FPF, estiveram presentes, esta terça-feira, no lançamento da iniciativa "Tetos de Esperança", no Hospital Santa Maria.

Recebidos pelo Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, Daniel Ferro, e, entre outros responsáveis clínicos, da diretora de serviço da Unidade de Cirurgia Pediátrica, Miroslava Gonçalves, o responsável máximo da FPF e o novo Selecionador Nacional puderam conviver com as crianças doentes. Esta iniciativa de intervenção social pretende transmitir uma mensagem de alegria, força e esperança aos jovens pacientes.

Durante a visita, na qual o Selecionador Nacional foi recebido com bastante afeto e entusiasmo por parte das crianças, foram também distribuídos presentes da FPF.