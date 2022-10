JN Hoje às 19:06 Facebook

Fernando Gomes encontra-se internado num hospital do Porto desde a última quinta-feira.

Fernando Gomes, bibota de ouro, que jogou no F. C. Porto e no Sporting, está hospitalizado desde a última quinta-feira, numa unidade hospitalar do Porto.

Aos 65 anos, o antigo avançado luta, desde outubro de 2019, contra um cancro no pâncreas.