Uma doença do foro oncológico foi diagnosticada a Fernando Gomes, que por isso passa por um momento difícil.

O "bibota", conforme é conhecido entre os adeptos, desde que ganhou duas botas de ouro europeias nas década de 1980, é uma das maiores lendas do F. C. Porto, sendo mesmo o melhor marcador da história do clube, com 347 golos ao serviço da equipa sénior dos dragões.