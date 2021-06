Fernando Gomes saúda regresso dos adeptos aos estádios na próxima época

JN Hoje às 18:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol reagiu ao comunicado do primeiro-ministro, António Costa, afirmando que o regresso do público, na segunda fase de desconfinamento, a partir de 28 de junho, é "um momento merecido por todos os adeptos, por todos os clubes, por todos os atletas e agentes de todas as modalidades desportivas". Apesar de os moldes do regresso ainda não estarem definidos prevê-se uma ocupação de 33% da lotação dos recintos.

O líder da FFP reconheceu o "período bastante complicado por causa da pandemia", mas valorizou os passos dados para que isso fosse possível. " O público tão apreciado por jogadores, treinadores e dirigentes, assumindo-se como a essência do futebol, está de volta. Não teremos os estádios completamente cheios, mas já podemos sentir um ambiente de que temos saudades", rejubilou o dirigente.

O que é certo é que haverá retorno para o futebol jovem e para os desportos amadores, na primeira fase do processo de abertura, já a partir de 14 de junho. Para isso o Governo definiu que apenas será permitido preencher 33% da lotação do recinto, sendo que os lugares têm de estar devidamente marcados, com o distanciamento social recomendado. Fora destes recintos aplicam-se regras diferentes, ainda a ser definidas pela DGS.