Fernando Gomes sem pressa para decidir futuro do selecionador

As ondas de choque com a eliminação portuguesa nos quartos de final do Campeonato do Mundo, frente a Marrocos, continuam a fazer-se sentir, mas não abalam a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Segundo apurou o JN, não está prevista qualquer reunião entre o presidente da FPF, Fernando Gomes, e o selecionador nacional, Fernando Santos, mas sim uma reflexão de cada uma das partes, sendo de prever, para já, que o técnico cumpra o contrato até 2024.

O terceiro e último mandato de Fernando Gomes à frente dos destinos da FPF também acaba daqui a dois anos, pelo que uma eventual mudança estaria limitada a esse período temporal, uma vez que o líder federativo não ofereceria uma contrato mais longo ao sucessor de Santos. A questão financeira também é relevante, uma vez que despedir a equipa técnica representaria uma indemnização a rondar os 3,75 milhões de euros, tal como o nosso jornal avançou ontem.

Campeão europeu em 2016 e vencedor da primeira edição da Liga das Nações (2019), o selecionador nacional viu-se envolvido nas polémicas relacionadas com a titularidade de Cristiano Ronaldo no Campeonato do Mundo que ainda decorre no Catar, e no qual levou a seleção à terceira melhor classificação de sempre. Certo é que a FPF já prepara a logística para o início da qualificação do Euro 2024, que arranca em março do próximo ano.