Fernando Gomes sobre Mourinho: "Só não ganhou nos países onde não treinou"

O JN pediu a Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, um depoimento a propósito do 60.º aniversário de José Mourinho.

"Gostaria de felicitar o José Mourinho pelo seu sexagésimo aniversário. Acho que posso dizer com verdade, até em homenagem à memória do seu saudoso pai Félix Mourinho, que celebra 60 anos com o futebol no seu ADN. Como jogador, acho que o podemos afirmar, nunca chegou a um nível suficientemente bom para poder ser treinado por José Mourinho.

Foi como técnico de elite, diria mesmo predestinado, que escreveu algumas das páginas mais belas do futebol português. Conquistou duas Ligas dos Campeões, a primeira das quais ao serviço do F. C. Porto, uma Taça UEFA, uma Liga Europa e uma Conference League. Sagrou-se campeão em todos os campeonatos por onde passou: Portugal, Inglaterra, Itália, Espanha.