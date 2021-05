Fernando Gomes: "Taxa de juro de 4,75% é uma boa aposta para os investidores"

Miguel Pataco Hoje às 15:34 Facebook

O administrador da SAD destaca as contas "no azul" do F. C. Porto e mérito do empréstimo obrigacionista.

Dar a volta rumo à normalidade que parecia perdida. Fernando Gomes, administrador da SAD do F. C. Porto, explica como os dragões enfrentaram os desafios impostos pela pandemia e transformaram o prejuízo recorde de 2019/20 em lucro no primeiro semestre desta temporada, manifestando confiança absoluta em que o clube deixe de estar sob a alçada do fair play financeiro da UEFA já em junho. Sobre o empréstimo obrigacionista que vai ser lançado depois de amanhã, uma certeza: "Tínhamos de compensar os pequenos e médios investidores que sempre acreditaram".

Depois do adiamento em 2020, está tudo pronto para avançar com o empréstimo obrigacionista?