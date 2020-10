"Fernando Gomes tem feito um trabalho fantástico na Federação", diz Pinto da Costa

JN Ontem às 23:03 Facebook

Pinto da Costa reconheceu o trabalho desenvolvido por Pedro Proença à frente da Liga de Clubes, mas foi a Fernando Gomes, presidente da Federação, que dedicou as palavras mais elogiosa.

"O Pedro Proença está a fazer um bom trabalho", disse o presidente do F. C. Porto na entrevista dada esta noite à TVI.

Já sobre o presidente da federação, recordou que o conhece desde a juventude e que chegou a administrador da SAD azul e branca. "Conheço desde o tempo em que foi campeão de basquete pelo F. C. Porto, naquela celebre equipa do Dale Dover, que foi campeão nacional e deu grande impulso ao basquete no F. C. Porto, que fez com que fizéssemos um pavilhão na altura. E a prova de que lhe reconhecia grande mérito e capacidade é que quando encontrou no dirigismo desportivo foi a meu convite para secretário-geral do F. C. Porto, do clube e depois transitou para administrador do F. C. Porto. Acreditava nas suas capacidades, senão não ia convidar para nenhum desses lugares", frisou o responsável portista.

E continuou: "Quando colocou a possibilidade de ir para a Liga, também previ que ia fazer um grande trabalho, porque lhe reconheço grandes méritos. O dr. Fernando Gomes tem feito um trabalho fantástico na Federação. Mas isso também acontece pelo mérito e ambiente que criou em ter uma equipa ganhadora. Até aqui neste estádio ganhou a Taça das Nações e ganhou uns milhões por isso, mas soube investi-lo".

Pinto da Costa enumerou, ainda, o que considera serem as qualidades de Fernando Gomes: "Trata os clubes todos da mesma maneira, nunca me senti beneficiado, mas também quando preciso da sua colaboração, e é justo, sempre está disponível. E não é só comigo, é com todos. Depois, tem internacionalmente um prestígio, pela sua maneira de ser cordial e pela sua seriedade, que conquistou o mundo o futebol em termos diretivos. Só o dr. Fernando Gomes, embora depois outros tenham aproveitado para fazer espetáculo, conseguia trazer para Portugal a fase final da Champions League como aconteceu há poucos meses".

E apontou um futuro na política para o presidente da federação. "Daria um magnífico secretário de estado do Desporto, de certeza que as coisas estariam bem melhor no aspeto dos impostos", salientou.

Já no que respeita à sucessão na presidência do F. C. Porto, voltou a dizer que não se irá intrometer. "Não me vou meter minimamente, nem apoiar ninguém. Quem tem de decidir e escolher são os sócios. A partir do momento em que termine o meu mandato a minha atividade na vida do clube limitar-se-á a acompanhar o clube mais nas modalidades, porque agora nem sempre o posso fazer", afirmou

Sobre os adeptos, no dia em que sair da presidência guardará na memória o carinho e apoio que recebeu. "Sempre senti neles uma grande empatia, desde o sócio anónimo ou que eu conheço, até aos Super Dragões, que são uma força da natureza e uns apoiantes incondicionais do clube. A forma como eles me tratam sensibiliza-me e guardarei para sempre", finalizou Pinto da Costa.