Fernando Gomes: uma carreira cheia de grandes capítulos

Os pontos memoráveis de um dos melhores jogadores de sempre do futebol português. O antigo avançado do F. C. Porto morreu este sábado aos 66 anos.

Na sombra do ídolo Cubillas

Quando ingressou na equipa principal do F. C. Porto, Fernando Gomes foi ganhar 12 contos por mês e jogar ao lado de um ídolo, Teofilo Cubillas. Esta estrela do futebol mundial ganhava dez vezes mais. O miúdo de 17 anos não teve complexos e, já depois de o craque peruano ter saído do clube, foi uma dos grandes obreiros do bicampeonato (1978 e 1979), que matou o jejum portista de 19 anos.

Do "Verão Quente" e do Gijón

Perdido o "tri" para o Sporting, o F. C. Porto entra em crise. Fernando Gomes e outros 14 jogadores seguem Pinto da Costa, chefe do futebol, e José Maria Pedroto, treinador. Todos saem em dissidência com o presidente, Américo de Sá, acusado de ser muito dependente dos poderes instalados em Lisboa. Nesse mesmo verão de 1980, o "bibota" muda-se para o Gijón. Voltou às Antas dois anos depois, pela mão de Pinto da Costa e cheio de fome de golos.

Estreia espanhola em grande

No jogo de estreia no campeonato espanhol, Fernando Gomes não podia ter deixado melhor impressão: marcou os cinco golos da vitória sobre o Oviedo (5-1). Aos 23 anos, o atacante tinha o mundo pela frente, mas as as lesões complicaram-lhe a vida no clube das Astúrias. Houve médicos que lhe disseram que nunca mais podia jogar. Recorreu a todas as medicinas, até às mais alternativas, até que um especialista alemão o recuperou.

Ivic: "Gomes e finito"

Novembro de 1987. Tomislav Ivic, treinador do F. C. Porto não calcula no que se mete e diz que "Gomes e finito". Dois meses depois, no jogo da segunda mão da Supertaça Europeia, com o Ajax, o técnico croata substitui Gomes (entra Jorge Plácido) e impede o capitão de erguer um troféu internacional nas Antas. Levou a maior vaia da carreira e arranjou ainda mais anticorpos no clube.

Quinito: "Gomes e mais dez"

Na sucessão de Tomislav Ivic, chegou às Antas Joaquim Lucas Duro de Jesus. Na exaltação do momento, Quinito, como era conhecido no mundo da bola, emendou o colega croata e garantiu que era "Gomes e mais dez". A afirmação era muito bem intencionada, mas os maus resultados que se seguiram comprovaram que também era manifestamente exagerada.

Lesão antes de Viena

Maio de 1987. Nas vésperas da final da Taça dos Campeões Europeus, que o F. C. Porto ganhou ao Bayern, por 2-1, Fernando Gomes lesionou-se num treino e falho o jogo da primeira grande consagração internacional do Dragão. Quando confrontado com essa desdita, o mítico 9 deu sempre a mesma resposta: "Não estive nessa final, mas foi o ponto mais alto da minha carreira",

Final de carreira em Alvalade

Em junho de 1989, Fernando Gomes provocou uma enorme deceção no universo portista. Aos 33 anos, o ídolo do Dragão assinou contrato pelo rival Sporting e por lá permaneceu até encerrar a carreira, dois anos depois. Jogou uma vez de verde e branco no Estádio das Antas, que o acolheu entre aplausos e assobios.

Fernando Gomes em 2020 Foto: Rui Oliveira/Global Imagens

Palmarés:

Duas Botas de Ouro: 1982/83, 1984/85

Seis Bolas de Prata: 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1982-83, 1983-84, 1984-85.

Taça dos Campeões Europeu (1), 1986-87

Taça Intercontinental (1), 1987

Supertaça Europeia (1), 1988

Campeão Nacional (5), 1976-77, 1978-79, 1984-85, 1985-86, 1986-87

Taça de Portugal (3), 1976-77, 1983-84, 1987-88

Supertaça Cândido de Oliveira (3), 1983. 1984, 1986

Chegou o "Verão Quente" de 1980 e emigrou para Espanha

Tive uma entrada fulgurante, marquei cinco golos logo no primeiro jogo pelo Gijon [ndr: 5-1 ao Oviedo], mas, depois, as coisas não correram bem. Tinha 23 anos, fui viver sozinho e, pior, sofri uma lesão terrível. Houve médicos que disseram que não voltaria a jogar. Ultrapassei isso, com o apoio da família, mas não foi fácil. Desesperado, tentei tudo, todas as medicinas, até alternativas. Mas só ao cabo de quase um ano, após consultar um especialista alemão, é que fiquei bem. Na segunda época marquei dez golos na Taça de Espanha e ainda fomos à final, com o Real Madrid.

E lá voltou ao F. C. Porto, pela mão de Pinto da Costa...

Nem hesitei. Disse logo que sim. Faltava-me um ano de contrato com o Gijon e fiquei à espera. O presidente ganhou as eleições e cumpriu o que combinámos, assim como fazer voltar o senhor Pedroto. Seguiram-se belos anos da minha carreira. O clube reestruturou-se, mudou mentalidades, traçou objetivos e as coisas proporcionaram-se. Ganhei muitos títulos, marquei muitos golos e ganhei as duas Botas de Ouro.

E esteve perto do Milan...

O presidente perguntou-me se queria ficar. Claro que eu queria ficar. Já tinha a ideia de renovação. Ia ganhar mais lá fora, mas fiquei feliz por ficar no meu clube, naquele grupo extraordinário. O tempo deu-me razão.

Tudo teria sido perfeito se não se tivesse lesionado antes da final de Viena...

Esse é o facto que confirma que o futebol não é só rosas. Mas, para mim, transformou-se numa rosa. Ao ganhar ao grande Bayern, o F. C. Porto sagrou-se campeão europeu. Não estive na final, mas esse foi o ponto mais alto da minha carreira. Se não fosse esse título, se calhar o F.C. Porto não teria a dimensão que tem hoje.

Já na casa dos 30, viveu situações contraditórias. Ivic disse que "Gomes é finito" e Quinito, a seguir, afirmou que o F. C. Porto era "Gomes e mais dez"...

O peso da idade não era assim tanto. Recordo que o Jordão acabou a carreira aos 37. Também não sei se o senhor Ivic disse que eu estava finito, porque a mim nunca mo disse. Quanto ao Quinito, a declaração foi desenquadrada. Ele não disse apenas que era "Gomes e mais dez". O que disse, para reforçar que o coletivo era uma força do clube, foi que o F. C. Porto era "Gomes e mais dez", "Quim e mais dez", "Madjer e mais dez", "João Pinto e mais dez"... Lamento. Eu fui um dos prejudicados, se calhar, o Quinito ainda mais.

Até que saiu para o Sporting...

Sempre disse que queria acabar no F. C. Porto e as pessoas do clube também assim pretendiam, mas, às vezes, a vida troca-nos as voltas. Temos de aceitar esses momentos que não esperamos na vida. E por muita dor que tivesse foi assim que aconteceu. Tive de fazer isso. E quando acabei a carreira, senti-me feliz, porque acabei a marcar golos, com pena por não ter sido no F. C. Porto. Mas, já tinha marcado tantos que ninguém levou a mal.

"A minha missão não era marcar golos bonitos, era marcar", diz Fernando Gomes, autor de 419 bandarilhas em 17 anos de carreira. Nos 13 que passou nas Antas, tornou-se o melhor marcador da história do F. C. Porto, com 354 remates certeiros.

Fernando Gomes e a estátua homónima que alinha no "onze ideal" da história do F. C. Porto.