Fernando Gomes vai integrar o Conselho da FIFA

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, viu confirmada a eleição para o Conselho da FIFA depois do seu oponente na eleição, Noël Le Graët, se ter demitido da presidência da federação francesa.

A eleição estava marcada para o próximo dia 5 de abril, em Lisboa, onde se realizará o 43.º Congresso da UEFA, no qual Aleksander Çeferin será reconduzido para um novo mandato na presidência do organismo.

Fernando Gomes e Noël Le Graët eram os únicos proponentes a entrar no Conselho da FIFA, mas a demissão do francês da presidência da federação gaulesa acabou por fechar o dossiê de forma prematura.

Le Graët deixou a liderança da Federação Francesa de Futebol (FFF) esta terça-feira na sequência de suspeitas de assédio sexual. Foi ainda protagonista de alguns episódios polémicos, como as recentes críticas a Zinédine Zidane aquando da renovação do contrato com o selecionador francês Didier Deschamps.

O dirigente já havia sido afastado da FFF em janeiro, tendo agora oficializado a sua demissão da presidência a um ano do final do atual mandato.

Fernando Gomes, presidente da FPF há 12 anos, é atualmente vice-presidente da UEFA. Será eleito para um mandato de quatro anos no Conselho da FIFA.