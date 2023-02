Fernando Madureira adianta exposição à FPF sobre revolta no Canelas

JN Hoje às 19:04 Facebook

O dirigente do clube gaiense assume que mandou a equipa sair do campo depois de uma expulsão no jogo com a Sanjoanense: "Foi demais".

O jogo entre o Canelas e a Sanjoanense (2-3), referente à Série A da Liga 3, esteve em risco, mas concluiu-se contra a vontade de Fernando Madureira, dirigente do clube gaiense, que terminou o encontro reduzido a oito jogadores.

"O Canelas faz o 2-3, um jogador nosso sofre falta e é expulso. Basta ver as imagens, o jogador da Sanjoanense é que agarra e o árbitro dá amarelo ao jogador do Canelas. Foi demais. Mandei a equipa sair de campo, mas os jogadores disseram que queriam jogar mesmo com oito. Estavam revoltados e queriam demonstrar essa revolta em campo", declarou Fernando Madureira.

"Vamos fazer uma exposição para a FPF e para o Conselho de Arbitragem sobre o que se passou hoje. Tanto se quer promover a Liga 3 e depois acontecem estas coisas", concluiu.