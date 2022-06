Fernando Madureira suspenso por dez meses pelo Conselho de Disciplina da FPF

JN Hoje às 16:10 Facebook

Fernando Madureira, dirigente do Canelas 2010 e líder da claque do F. C. Porto "Super Dragões", foi suspenso por dez meses pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), castigo que o impedirá de entrar em recintos desportivos durante esse período.

O castigo começará a ser cumprido no início da próxima temporada, pelo que Fernando Madureira poderá ficar afastado dos estádios de futebol durante toda a época desportiva.

O líder dos "Super Dragões" já havia sido condenado em janeiro, por factos ocorridos enquanto dirigente do Canelas 2010, mas continuou a marcar presença em recintos desportivos, razão pela qual a pena aplicada pelo Conselho de Disciplina da FPF acabou agravada. Agora, enfrenta 315 dias de suspensão e está obrigado ao pagamento de uma multa de 3750 euros.

Tanto Fernando Madureira como o Canelas 2010, clube que milita na Liga 3, recorreram do castigo para o Tribunal Arbitral do Desporto.