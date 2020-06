Fernando Medina: "Conseguir ter em Lisboa o maior evento desportivo que se vai realizar é de uma importância sem limites"

JN/Agências Hoje às 21:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa defendeu, esta quarta-feira, que a realização da final a oito da Liga dos Campeões tem uma importância "verdadeiramente estratégica" para a economia da capital e do país.

"Num momento em que o mundo vive uma crise sem precedentes, em que todos lutamos pela recuperação das nossas economias, conseguir ter em Lisboa o maior evento desportivo que se vai realizar, com centenas de milhões de telespetadores em todo o mundo, que vão durante mais de uma semana ouvir e seguir o nome de Lisboa e de Portugal, é de uma importância sem limites", afirmou o autarca.

O autarca falava na cerimónia que decorreu esta tarde no Palácio de Belém, a propósito do anúncio oficial de que Portugal vai receber em agosto uma inédita fase final da Liga dos Campeões, com eliminatórias em apenas um jogo e em campo neutro.

O presidente da Câmara de Lisboa admitiu que os impactos positivos "não serão maiores pelas circunstâncias", que não permitem "uma realização presencial", devido à pandemia de covid-19, reconhecendo que o evento terá "uma importância estratégica de médio prazo para a economia da cidade da região e do país".

"Lisboa, Portugal, vão ter uma exposição de centenas de milhões de pessoas durante muito tempo, em todo o mundo", acrescentou, deixando também elogios aos intervenientes neste processo, designadamente ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes.

"O Fernando não é um avançado. Não marca golos como o Ronaldo, mas olha que este foi um golo com um belíssimo efeito e um golo com grande impacto para a vida de muitos e muitos milhões de portugueses nos próximos anos", salientou Medina.