Fernando Pimenta apurado para a final de K1 1.000 metros com recorde olímpico

O canoísta português apurou-se, esta terça-feira, para a final de K1 1.000 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao vencer a segunda meia-final, com o tempo de 3.22,942 minutos.

O tempo obtido por Fernando Pimenta constitui novo recorde olímpico, superando o máximo que tinha sido estabelecido na meia-final anterior pelo húngaro Balint Kopasz, um dos mais fortes adversários do português na luta pelas medalhas, que efetuou 3.24,558 minutos.

No Sea Forest Waterways, Fernando Pimenta concluiu a prova à frente do húngaro Adam Varga, segundo colocado, a 0,692 segundos, do australiano Thomas Green, terceiro, a 1,670, e do argentino Agustin Vernice, quarto, a 1,792, também apurados para a final A.

Na outra meia-final, além de Kopasz, apuraram-se também para a regata decisiva, marcada para as 12:20 (04:20 em Lisboa), o checo Josef Dostal, a 0,829 segundos do húngaro, o alemão Jacob Schopf, a 1,028, e o chinês Dong Zhang, a 1,688.

Fernando Pimenta, de 31 anos, foi quinto classificado no Rio2016, onde foi ainda sexto em K4 1.000 metros. Em Londres2012, na estreia olímpica, foi medalha de prata em K2 1.000 metros, com Emanuel Silva, que em Tóquio2020 vai competir em K4 500.