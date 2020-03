Luís Antunes Hoje às 22:24 Facebook

O canoísta luso deixou, este sábado, uma mensagem na página oficial do Facebook em que denuncia o furto do caiaque com o qual foi bicampeão do Mundo em 2018.

O atleta, natural de Ponte de Lima, refere que o roubo ocorreu na última terça-feira, em Mindelo, Vila do Conde. "Foi alguém que não respeita a quarentena, nem Portugal. Espero que o Kayak seja devolvido. Não é que tenha um grande valor monetário, mas sim sentimental", refere o atleta.