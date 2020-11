Fernando Pimenta em projeto do Comité Olímpico sobre riscos da manipulação de competições

JN/Agências Hoje às 19:40 Facebook

O Comité Olímpico de Portugal (COP) anunciou, esta terça-feira, que o canoísta Fernando Pimenta passa a ser um dos embaixadores do projeto Believe in Sport, do Comité Olímpico Internacional (COI).

Pimenta, que foi medalhado de prata em 2012, vai trabalhar com o COP numa iniciativa que visa promover a consciencialização dos atletas em relação aos riscos da manipulação de competições.

"É gratificante e um motivo de orgulho ser embaixador do COI e do projeto Believe in Sport para ajudar na promoção das boas práticas no desporto e para os atletas de todas as modalidades saberem dos riscos da manipulação de resultados e da competição", disse o canoísta ao COP.

"Hoje em dia é cada vez mais importante termos consciência de que isto é uma realidade e que temos de banir as pessoas que prejudicam o desporto. Precisamos de um desporto limpo, sem batota, com verdade desportiva. É para mim um prazer representar os atletas portugueses junto do COI e trabalhar com o COP para ajudar os meus colegas", acrescentou.

O projeto Believe in Sport foi lançado em 2018 e pretende proteger e promover a integridade dos atletas. É realizado em parceria com as federações internacionais das várias modalidades e com os Comités Olímpicos nacionais, bem como com atletas e treinadores.