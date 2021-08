Fernando Pimenta de regresso: "O impossível só está na nossa cabeça"

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Fernando Pimenta chegou, esta quarta-feira de manhã, ao aeroporto de Lisboa, regressado dos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde conquistou a medalha de bronze no K1 mil metros de canoagem.

O canoísta português começou por dizer que para já não vai descansar, que o trabalho de forma disciplinada "sem pressão" por parte do treinador é o caminho a curto prazo, e que o foco principal está no campeonato do mundo.

Relativamente ao momento em que conquistou a medalha, Fernando Pimenta explicou que o quis agarrar de forma diferente. "Qualquer atleta dá uns passos para cima do pódio, eu quis que fosse uma subida diferente e consegui isso. O momento em que subo o pódio, vejo a medalha e a chupeta da minha filha, foram momentos que estão eternizados na minha história".

Pimenta referiu que a sua previsão da competitividade da prova foi acertada e considerou ter sido uma das provas mais disputadas dos últimos anos. "Ver o meu colega russo que no Rio (2016) foi terceiro e agora não conseguiu um lugar nas finais trouxe à tona que ia ser uma competição de nervos".

"Sejam autênticos, procurem inspirações e pessoas de bem, com energia positiva. Quando estamos num núcleo com pessoas a perturbar, temos de tentar eliminar esse ruído que não ajuda em nada e focar nos objetivos da equipa. Portugal pode ser uma potência do desporto basta haver incentivos e que se continue a trabalhar. É importante terem objetivos e lutarem por eles, não ouvirem pessoas que são pautadas pelo insucesso e que dizem que não vamos conseguir. O impossível só está na nossa cabeça", disse, em tom de mensagem para os portugueses.