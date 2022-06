Fernando Sá é o novo treinador do basquetebol do F. C. Porto

JN Hoje às 18:31 Facebook

O ex-jogador do clube regressa ao Dragão para substituir Moncho López. Contrato é válido por duas temporadas.

Fernando Sá foi confirmado, esta segunda-feira, como novo treinador da equipa principal do basquetebol do F. C. Porto. Aos 52 anos, o ex-jogador regressa a uma casa que bem conhece para suceder a Moncho López.

"Sinto-me muito bem em regressar a casa. Estou extremamente motivado, espero que seja uma aposta do clube. Estou convencido de que as coisas têm tudo para caminhar no sentido correto, sinto bastante união em todos os setores e é um excelente início para as coisas poderem correr bem", disse o novo técnico dos dragões, ao site oficial do clube.

Como jogador do F. C. Porto, Fernando Sá conquistou três títulos de campeão, venceu a Taça de Portugal em três ocasiões e arrecadou ainda uma Supertaça.