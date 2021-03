Fernando Santos: "Ansiedade não tem a ver com andarmos a passo"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:22 Facebook

O selecionador nacional considerou, esta terça-feira, que Portugal entrou "amorfa" e "sem intensidade" diante do Luxemburgo, jogo que a equipa das quinas venceu (3-1) depois de ter estado em desvantagem.

"Ansiedade não tem a ver com andarmos a passo. Andámos 30 minutos para o lado e para trás, nada de intensidade do jogo, nem em termos ofensivos e defensivos. Não metemos velocidade de jogo, metemos a partir dos 25 minutos. De resto, uma equipa amorfa, sem intensidade. A qualidade técnica não chega. Temos de equilibrar na intensidade do jogo, dinâmica, ganhar divididas, apertar o adversário e quando fazemos isso, a qualidade técnica vai marcar a diferença, porque a equipa tem qualidade técnica", começou por dizer Fernando Santos, salientando que o golo sofrido "acordou" a equipa.

"Acabaram por fazer um golo e acordámos. Reagimos, fomos para cima. Ao intervalo disse aos jogadores, que a única coisa que tínhamos de mudar era essencialmente a atitude. Quando se diz atitude não é dizer que os jogadores não quiseram. Não é isso. É a paixão, essencialmente ao nível da paixão e intensidade. Não é fácil jogar de 72 em 72 horas. Não tenho treino para o poder fazer. Fiz cinco palestras, a dada altura é palestra a mais e não é só por palestras que as coisas funcionam. De qualquer maneira, os jogadores estão de parabéns pelo que fizeram em 60 minutos", concluiu.

A seleção nacional venceu (3-1), esta terça-feira, o Luxemburgo no terceiro jogo de qualificação para o Mundial 2022. Portugal esteve a perder mas acabou por conseguir a reviravolta com golos de Diogo Jota, Cristiano Ronaldo e João Palhinha.