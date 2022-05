Fernando Santos anuncia convocados para a Liga das Nações a 20 de maio

JN Hoje às 16:13 Facebook

Entre 2 e 12 de junho, a seleção nacional defronta a Espanha, a Suíça e a República Checa para o grupo 2 da Liga das Nações.

Fernando Santos, o selecionador nacional, divulgará, a 20 de maio, a lista de convocados para os primeiros jogos da seleção portuguesa na fase de qualificação para a fase final da Liga das Nações, prova que Portugal conquistou na edição de estreia, em 2019.

Nesta primeira ronda de jogos referentes ao grupo 2 da Liga das Nações, a equipa portuguesa começa por defrontar a Espanha, em Sevilha, no dia 2 de junho.

Seguem-se os duelos com a Suíça (dia 5) e a República Checa (dia 9), ambos no Estádio de Alvalade, antes de novo confronto com a seleção suíça, desta vez em Genebra, no dia 12 de junho

A fase de qualificação encerra em setembro, com a visita à República Checa (dia 24) e a receção à Espanha (dia 27).