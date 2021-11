Fernando Santos: "Com a Sérvia, a primeira parte foi muito má"

JN Hoje às 21:00 Facebook

O selecionador nacional de futebol deu esta noite de quarta-feira uma entrevista à TVI e falou sobre a seleção nacional ter falhado o acesso direto ao Mundial2022.

"Não podemos dizer que tem sido a seleção ideal, tem tido oscilações desde 2018 para cá, com esta nova geração de jogadores, com características diferentes, pois deixamos de jogar num 4-4-2 como fazíamos em 2016. A verdade é que houve sempre uns altos e baixo e um período no qual baixamos como nunca tinha acontecido. Há dois anos, esta mesma equipa, com os mesmos jogadores, ganhou a Liga das Nações", começou por assinalar o selecionador nacional.

E prosseguiu: "Fizeram grandes jogos, ganharam à Itália, que desde aí para cá teve 32 jogos sem perder. Ao mesmo tempo fizemos alguns jogos razoáveis e dois maus. Com a Irlanda, aqui em Portugal tivemos muita dificuldade na primeira parte. E depois tivemos dois jogos maus, maus: com a Alemanha, no europeu, para mim talvez o pior jogo de todos, e este jogo com a Sérvia".

Fernando Santos reconheceu falhas: "Para a Irlanda levei jogadores em quem confiava bastante, mas que nunca tinham jogado todos juntos. Não é uma tentativa de desculpar, mas é verdade que não foi um bom jogo. Com a Sérvia a primeira parte foi muito má".

E defendeu o grupo de trabalho. "Os jogadores, atitude, vontade, concentração e determinação, acho que tiveram, não é por aí que se pode apontar nada. Eles quiserem fazer melhor. Uma das coisas que não funcionou foi o plano. As ideias estratégicas para o jogo, as ideias para o jogo. Não terá passado as ideia clara para o jogo? Então aí a responsabilidade é minha por não ter transmitido os princípios básicos da nossa equipa, que é o pressionar na frente, não deixar o adversário jogar, estar concentrada e com sentido ofensivo, que é o que costumamos fazer", enumerou o técnico de Portugal.

"Com a Sérvia entramos muito bem, fizemos logo um golo, com essa atitude de pressão ao adversário e a partir daí jogámos nos últimos 30 metros, algum que não me lembro de acontecer comigo desde que estou na seleção. Temos de dar mérito à Sérvia", acrescentou.

A qualidade dos jogadores versus a falta de qualidade de jogo foi abordada por Fernando Santos. "Sempre que defrontámos equipas a quatro [defesas], isso nunca se notou com essa facilidade. Temos sempre dificuldades a jogar contra equipas a cinco, que jogam com três defesas, com a exceção do jogo lá com a Sérvia onde fizemos um grande jogo. Com a Bélgica tivemos dificuldades, com a Suíça também", explicou.

E continuou: "Um dos problemas da equipa foi não encontrar as soluções certas para sair com bola e isso tem sido um obstáculo quando o adversário nos impõe estas condições. Com a Bélgica não chegámos ao empate por mero azar e neste jogo com a Sérvia na segunda parte a equipa equilibrou e o jogo já não foi igual à primeira parte. Não fizemos uma grande exibição, mas em termos de bola de bola, a equipa foi mais compacta e mais organizada, conseguiu jogar. O tempo é curto, vou ter dois ou três dias para preparar o jogo, mas sei que vou conseguir resolver e alterar essa situação, pois vou colocar os jogadores numa posição clara para eles, que eles se sintam confiantes para expressar toda a qualidade, que têm muita e talento, em campo e não tememos nenhum adversário".