Fernando Santos confiante para o jogo com a Suíça: "Queremos continuar aqui"

Fernando Santos espera, frente à Suíça, a contar para os oitavos de final do Mundial, "um jogo tremendamente difícil, duro, entre duas equipas muito fortes", mas que Portugal "acredita que vai ganhar".

O selecionador nacional, Fernando Santos, elogiou a Suíça, uma equipa que "joga junta há muito tempo" e que, por norma, proporciona "confrontos duros, de grande competitividade" aos adversários, "porque é uma equipa muito bem organizada no campo, com jogadores com muita qualidade".

"Ainda no jogo com a Sérvia, a perder 2-1, nunca perdeu o norte. Espero uma Suíça que sabe muito bem o que quer", acrescentou o treinador português, que garante uma equipa "totalmente focada" para superar mais uma etapa no Mundial.

"Acreditamos que é possível e queremos continuar aqui. A cada eliminatória que passa ficamos mais perto de ser favoritos, mas o que interessa é o que temos de fazer no jogo. Quem joga por Portugal tem sempre a obrigação de ganhar, para nós é bom sentir isso. Queremos muito ganhar e temos de fazer tudo para isso", vincou.

Pegando na derrota frente à Coreia do Sul, no fecho do Grupo H, Fernando Santos pede "concentração total" para evitar que os pormenores penalizem Portugal no final. "Os detalhes é que marcaram a diferença (contra a Coreia do Sul). Temos de os evitar" contra a Suíça, disse.

Portugal defronta, na terça-feira (19 horas), a Suíça, no último jogo dos oitavos de final do Campeonato do Mundo. A partida terá lugar em Lusail, no Catar.