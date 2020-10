Fernando Santos: "Continuo a ter muitas dúvidas de que houve contágio dentro da Seleção"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:07 Facebook

No rescaldo do triunfo (3-0) frente à Suécia, o selecionador considerou o resultado "excelente" e abordou os casos de contágio na equipa das quinas.

"É um resultado ótimo. Houve algumas coisas não tão boas, mas não tivemos momentos tão sofridos. Tivemos uma excelente organização, reagimos muito bem à perda e tivemos 20 minutos muito bons. Tivemos dificuldades contra jogadores muito bem organizados e que são fortíssimos no jogo aéreo. Na segunda parte o jogo perdeu qualidade, mas é normal porque o cansaço também já era muito. Afinal este era o terceiro jogo no espaço de poucos dias. Nós podíamos ter feito mais golos, mas eles também. Não foi um jogo top, mas foi um grande jogo", começou por dizer.

Cristiano Ronaldo testou positivo para a covid-19 e foi afastado das opções para o jogo desta quarta-feira. Antes do capitão, também José Fonte, depois Anthony Lopes foram infetados. Para Fernando Santos, o contágio "não se deu dentro da seleção".

"Se todos os portugueses fizerem como eu, não vamos ter problemas. Mas problemas vamos ter sempre porque este vírus anda aí e não podemos fazer nada... O que fizemos na Seleção, fizemos bem. Continuo a ter muitas dúvidas de que houve contágio dentro da Seleção, pois teria sido muito forte. Os jogadores mantiveram sempre grande distanciamento com exceção ao ar livre. No jantar que fizeram, estavam de máscara e só tiraram para fazer as fotografias. De resto, a equipa esteve sempre essa preocupação. Os dois casos primeiros [Anthony Lopes e José Fonte] vieram de fora e se não entraram cá é porque as coisas estavam bem montadas. Vamos continuar assim", concluiu.

A seleção nacional segurou, esta quarta-feira, a liderança do Grupo 3 da Liga das Nações, ao vencer (3-0) em Alvalade a Suécia, na noite de Diogo Jota, o substituto de Cristiano Ronaldo.