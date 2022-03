Fernando Santos corta trio de defesas para a final com a Macedónia do Norte

JN Hoje às 10:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Pepe e João Cancelo estão de volta para o jogo decisivo do play-off de apuramento para o Mundial, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio e Tiago Djaló ficam de fora.

Relativamente ao encontro com a Turquia, das meias-finais do play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo do Catar, Fernando Santos promoveu mudanças na convocatória apenas no setor defensivo.

Sem surpresa, Pepe, que recuperou da covid-19, e João Cancelo, que cumpriu castigo no último jogo, estão de volta às escolhas do selecionador nacional.

O regresso da dupla, que deve saltar diretamente para o onze inicial, levou às saídas da lista de Tiago Djaló e Diogo Dalot, que cumpriu os 90 minutos diante dos turcos. Gonçalo Inácio, que já havia sido preterido no último jogo, volta a ficar de fora.

Portugal defronta, hoje, pelas 19:45, a Macedónia do Norte, na final do play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo de futebol. Em caso de vitória, a seleção lusa apura-se, pela oitava vez, para a fase final de um Mundial.