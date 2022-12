Fernando Santos: "Cristiano Ronaldo deu um exemplo de grande capitão"

O selecionador nacional destacou, esta terça-feira, a boa exibição de Portugal diante da Suíça e elogiou Cristiano Ronaldo, que começou o jogo no banco. Sobre Marrocos, Fernando Santos recordou o Mundial de 2018.

"Foi uma boa exibição, um grande jogo, os jogadores estão de parabéns. Fizeram uma exibição muito boa, mas é o que disse há pouco: agora é preciso descer à terra. Foi ótimo, foi excelente, mas agora temos um próximo jogo daqui a quatro dias, faltam três jogos", começou por dizer Fernando Santos.

"Cristiano Ronaldo no banco? Foi estratégico. Os jogadores são diferentes. Também lancei o Dalot, o Raphael, no entanto o Cancelo é um jogador fabuloso. Foi o que pensei para o jogo com a Suíça, noutro jogo pode ser diferente. Não há nenhum problema entre o Fernando Santos e o capitão da seleção. Somos amigos há muitos anos e as coisas não nos afetam. Os treinadores tomam decisões. Eu já expliquei, essa parte ficou completamente sanada e ele deu um exemplo de grande capitão", garantiu o selecionador, fazendo uma antevisão ao jogo com Marrocos.

"Acho que fazemos sempre esses prognósticos. Vai ganhar este, aquele. Agora é com Marrocos. O que me lembro bem é da dificuldade que tive no jogo com Marrocos no Campeonato do Mundo de 2018", frisou.

Portugal goleou, esta terça-feira, a Suíça por 6-1, com destaque para o hat-trick de Gonçalo Ramos, e marcou lugar contra Marrocos nos quartos de final do Mundial 2022.